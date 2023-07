OM : Le départ d’une star est annoncé en direct

Jean de Teyssière

Arrivé à l'OM l'été dernier, l'attaquant chilien Alexis Sanchez ne sera resté qu'une année dans le club phocéen, et ça a suffi pour qu'il laisse une marque indélébile puisqu'il a marqué 18 buts en 44 matchs, meilleur buteur du club la saison dernière. Mais depuis le 30 juin dernier et la fin de son contrat, c'est silence radio alors qu'il dispose d'une offre de prolongation. Pour Daniel Riolo, c'est un silence éloquent.

Le mercato estival de l'OM est pour l'instant très calme. Une seule recrue officielle : Geoffrey Kondogbia. Les pistes menant à Renan Lodi et Iliman Ndiaye pourraient vite se décanter, surtout la première même si pour l'instant, rien n'est encore officiel. Et le chantier de l'attaque sera aussi le feuilleton de l'été sur le Vieux Port.

Sanchez ne répond plus

En vacances à Tocopilla au Chili, Alexis Sanchez ne semble pas se préparer à rejoindre l'OM. Les dirigeants olympiens sont pessimistes à son sujet puisqu'il disposerait d'une offre de prolongation de contrat depuis plusieurs mois et son silence en dit long.

«Pour moi, Sanchez n'est plus là»