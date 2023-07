Mercato : Surprise, le PSG reçoit une réponse à 115M€ !

Thomas Bourseau

Harry Kane fait une nouvelle fois la Une des journaux pendant le mercato et le PSG serait sur les rangs et pourrait bien se retrouver seul dans ce dossier incessamment sous peu. C’est du moins la tendance en Angleterre. Explications.

Et si le PSG disposait d’une belle opportunité de marché avec Harry Kane ? Depuis quelque temps, il semblerait que le Bayern Munich mène la course pour l’international anglais qui, selon Sky Deutschland, ne serait intéressé que par un transfert au Bayern Munich cet été en cas de départ de Tottenham. Néanmoins, selon Sky Sports, le président Daniel Levy aurait à coeur de prolonger son contrat courant jusqu’en juin 2024.

Levy refuse de vendre Kane cet été, le Bayern piétine

Et ce, malgré un rendez-vous qui s’est déroulé entre Daniel Levy et le directeur général du Bayern Munich en la personne de Jan-Christian Dreesen jeudi, sans grosses avancées pour le transfert d’Harry Kane en Bavière. À en croire Sky Sports, le meilleur buteur de l’histoire des Spurs n’aurait à ce jour écarté aucune option pour son avenir, que ce soit de rester à Tottenham, signer en faveur du Bayern Munich ou bien… relever le challenge PSG ? Tottenham n’aurait nullement l’intention de vendre Kane en l’état d’après le média anglais, et surtout pas contre les 80M€ proposés par le Bayern Munich comme Sky Deutschland le révélait cette semaine.

Le PSG se déchire en interne pour le transfert d'une star https://t.co/5ULXoPqP0w pic.twitter.com/PGwMyc8xOy — le10sport (@le10sport) July 12, 2023

«Le PSG pourrait bientôt être l’unique prétendant»