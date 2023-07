Mercato : Le PSG veut régaler Mbappé, une offre démentielle tombe

Alexis Brunet

Le PSG ne sait pas encore s'il pourra compter sur Kylian Mbappé la saison prochaine. Pour essayer de le convaincre de rester, et de prolonger son contrat, le club de la capitale veut réaliser un mercato très impressionnant. Pour l'attaque, Harry Kane est pisté, mais l'Anglais a reçu une sacrée offre de prolongation de la part de Tottenham.

Luis Campos a pour le moment réussi à faire venir six nouveaux joueurs au PSG. Mais cela ne risque pas d'être terminé, bien au contraire. Le club de la capitale a besoin de se renforcer à plusieurs autres postes, mais il doit aussi gâter Mbappé. En effet, pour essayer de convaincre le natif de Bondy de rester à Paris, les dirigeants champions de France veulent réaliser un mercato de très grande qualité. Cela pour montrer à l'ancien joueur de l'AS Monaco qu'une équipe compétitive est montée, et donc que le titre en Ligue des Champions est atteignable.

Harry Kane est pisté par le Bayern Munich

Pour le poste de numéro 9, Luis Campos souhaite associer Harry Kane à Kylian Mbappé. L'Anglais est une référence en Europe, et un gage de qualité, et de buts. Problème pour le Portugais, le Bayern Munich aussi a coché son nom. Le club bavarois serait même la priorité du buteur de Tottenham, il ne souhaiterait quitter son équipe que pour la formation de Thomas Tuchel.

Tottenham a fait une nouvelle offre de prolongation à Kane