PSG/OM : Une offre va partir pour cet attaquant

Alexis Brunet

Avec Marco Asensio, Milan Skriniar et Cher Ndour, le PSG a déjà réalisé trois jolis coups gratuitement. Cela n'est peut-être pas fini, car Paris serait intéressé par Wilfried Zaha, tout comme l'OM. Il faudrait que les clubs français se dépêchent, car l'attaquant, qui est arrivé à la fin de son contrat avec Crystal Palace, plaît aussi à Fenerbahçe, qui pourrait dégainer très vite.

Le PSG a des moyens presque illimités sur le mercato. Le club de la capitale l'a encore prouvé cet été, car Manuel Ugarte s'est engagé pour 60M€. Luis Campos a aussi signé Lucas Hernandez pour un montant compris entre 40 et 45M€, ainsi que Kang-in Lee pour 22M€.

L'OM et le PSG sont sur Zaha

Paris sait aussi flairer les bons coups, et recruter des joueurs libres de tout contrat. Depuis quelques semaines, les rumeurs font état d'un intérêt de Luis Campos pour Wilfried Zaha, libre depuis la fin de son aventure avec Crystal Palace. L'OM de Pablo Longoria est aussi sur le dossier, d'autant plus avec l'arrivée de Marcelino, et le besoin d'attaquants pour évoluer en 4-4-2.

Fenerbahçe pourrait faire une offre pour Zaha

Pour l'instant aucune offre n'a été faite pour Zaha de la part du PSG ou de l'OM. Il va falloir que les deux clubs français se dépêchent s'ils veulent attirer l'attaquant, car un autre club est intéressé. Selon Alfredo Pedullà, Fenerbahçe pourrait rapidement faire une offre pour l'Ivoirien. La formation turque serait prête à offrir 6M€ de salaire par an.