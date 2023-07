Mbappé affole le mercato, le PSG peut trembler

Benjamin Labrousse

Ce n’est un secret pour personne, l’avenir de Kylian Mbappé pourrait s’écrire loin du PSG. Le club parisien souhaite agir rapidement concernant son attaquant vedette, toujours très convoité par le Real Madrid. Et si Paris souhaite absolument éviter un départ libre du Français, le club espagnol se frotte les mains en voyant le temps passer.

C’est assurément l’un des plus gros dossiers de ce mercato estival. Kylian Mbappé a toujours affirmé sa volonté de rester au PSG la saison prochaine, qualifiant d’ailleurs cette éventualité comme « sa seule option » . De son côté, le Real Madrid a assuré par le biais de son président Florentino Pérez vouloir signer le Français, mais en 2024.

Le PSG très clair à propos du cas Mbappé

Mais côté parisien, le potentiel départ de Kylian Mbappé en 2024 reviendrait à un désastre. Le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi avait d’ailleurs haussé le ton face à la presse il y a plusieurs semaines, en avançant que si le numéro 7 souhaitait rester à Paris, ce dernier devrait signer un nouveau contrat.

Le temps presse pour le PSG et Mbappé