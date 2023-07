Le PSG lui lance un ultimatum, Mbappé prend sa décision

Jean de Teyssière

Le feuilleton entre Kylian Mbappé et le PSG continue de plus belle. Et il devrait encore monter d'un cran en ce début de semaine, placé sous le signe de la reprise de l'entraînement pour le Bondynois. Depuis que le PSG lui a fixé l'ultimatum de le vendre s'il ne prolonge pas, le bras de fer est lancé entre les deux camps, même si cette situation ne semble pas du tout effrayer Mbappé.

Kylian Mbappé a prévenu le PSG via une lettre qu'il ne prolongerait pas son contrat jusqu'en 2025 et qu'il partirait libre du club la saison prochaine après avoir honoré sa dernière année de contrat. Une information qui a laissé le PSG sans voix et qui l'a obligé à sévir : soit il prolonge, soit il part. Le PSG ne compte pas voir sa star partir librement et souhaite trouver une solution au plus vite.

Mbappé veut toujours partir libre

L'attitude de Kylian Mbappé ce lundi, date de retour à l'entraînement du PSG, sera forcément lorgnée par beaucoup de monde. Il doit subir aujourd'hui une batterie de tests physiques et médicaux pour juger de son aptitude à jouer au plus haut niveau après les vacances. Si son aptitude fait peu de doute, sa situation tendue au PSG soulève quelques questions. Selon L'Equipe , le Bondynois aurait laissé filtrer via son clan qu'il n'avait pas changé d'avis et souhaitait quitter le PSG librement en juin prochain. L'ultimatum posé par le PSG et son président, Nasser al-Khelaïfi n'a pour le moment pas changé grand chose.

Le PSG rêve d’un énorme transfert, une offre titanesque est dégainée https://t.co/YeXTqqlgZk pic.twitter.com/gUtnC6ua00 — le10sport (@le10sport) July 17, 2023

Mbappé pas perturbé par la situation