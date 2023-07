Mercato : L'OM sort du silence pour ses bannis

Thibault Morlain

A l'instar du PSG, l'OM a également son loft avec les indésirables à faire partir durant ce mercato estival. On peut notamment y retrouver Pol Lirola, Jordan Amavi ou encore Konrad de la Fuente. Et alors que l'OM n'hésite pas à employer la manière forte avec ses joueurs, le club phocéen s'est justifié concernant sa gestion.

Du côté de l'OM, on avait été clair : il y a des joueurs sur lesquels on ne compte pas. « Ils doivent trouver une solution le plus vite possible », lâchait Javier Ribalta en parlant de Pol Lirola, Jordan Amavi ou encore Konrad de la Fuente, de retour de prêt et dont l'OM veut se débarrasser cet été.

Mercato : Il a décidé pour son transfert, l'OM va jubiler https://t.co/iCHO6a5W7Y pic.twitter.com/PghSbV2tOe — le10sport (@le10sport) July 17, 2023

« On en a décidé ainsi »

Lirola, Amavi et De la Fuente ne sont plus en odeur de sainteté et on leur fait clairement savoir à l'OM. Comme le rapporte La Provence , ces joueurs n'ont même plus le droit de se garer au parking réservé aux joueurs et doivent aller sur le parking des employés, loin du vestiaire. Rapporté par La Provence , l'OM fait alors savoir à propos des manières utilisées : « Pourquoi un tel traitement ? Parce qu'on en a décidé ainsi ».

Des joueurs attristés

Et bien évidemment, ça affecte les principaux concernés, à savoir Pol Lirola, Jordan Amavi et Konrad de la Fuente. Comme le rapporte le quotidien régional, s'ils avaient encore un espoir de se relancer à l'OM, ce n'est désormais plus le cas et les voilà aujourd'hui attristés par cette situation.