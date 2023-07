Mercato - PSG : C’est très chaud pour ce transfert à 20M€

Axel Cornic

Arrivé au Paris Saint-Germain il y a un an, Hugo Ekitike n’a pas du tout convaincu et pourrait déjà partir. Il semble avoir la cote à l’étranger et surtout en Italie ! Car si la Juventus semble hésiter, l’AC Milan pourrait bien passer à la vitesse supérieure après l’échec rencontré sur Marcus Thuram, qui a rejoint le rival de l’Inter.

Compliqué de s’imposer quand on a devant soi Lionel Messi, Kylian Mbappé ou encore Neymar. Très efficace au Stade de Reims, Hugo Ekitike n’a pas vraiment réussi son saut vers le PSG, puisque cette saison il n’a que très peu joué. Et sa chance serait déjà passée, puisque Luis Campos aimerait lui trouver un nouveau club.

Ekitike plait à plusieurs clubs

Le PSG ne devrait vraisemblablement pas avoir de mal à trouver, puisque l’attaquant de 21 ans semble avoir la cote à l’étranger. C’est surtout le cas en Italie, avec l’AC Milan et la Juventus ! Toutefois, les Bianconeri semblent pour le moment assez froids, puisqu’ils doivent d’abord régler les débats autour de l’avenir de Dusan Vlahovic.

Milan prêt à passer à l’offensive