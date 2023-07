Le PSG veut s’en débarrasser, tout le monde se l’arrache

Axel Cornic

Révélation en Ligue 1 avec le Stade de Reims, Hugo Ekitike n’a pas réussi à faire le grand saut vers le très haut niveau. Le jeune attaquant de 21 ans a en effet vécu une saison extrêmement compliquée au Paris Saint-Germain, avec seulement 32 apparitions toutes compétitions confondues. Il a finalement été acheté pour un total de 35M€, mais un départ est déjà évoqué...

Dur de s’imposer quand devant soi on a des joueurs comme Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar. Arrivé l’été dernier, Hugo Ekitike l’a vécu cette saison et a finalement dû se contenter des miettes avec un total de 1395 minutes de jeu. Le départ de Messi et les doutes autour de Mbappé pourraient le relancer, mais le jeune français se dirigerait plutôt vers un départ.

Neymar : Cette annonce va inquiéter sérieusement le PSG https://t.co/0kwYKorgeS pic.twitter.com/Z629rmRvfU — le10sport (@le10sport) July 15, 2023

Le PSG veut vendre Ekitike

D’après les informations du Parisien , le PSG aimerait vendre Ekitike au cours de ce mercato estival. Avec les arrivées de Marco Asensio, de Lee Kang-in et surtout avec la piste Bernardo Silva dont nous vous avons parlé sur le10sport.com, il ne devrait en effet pas avoir plus de place la saison prochaine.

La Juve et Milan dans le coup