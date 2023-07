OM : L’entraîneur dicte le mercato, le prochain transfert déjà connu ?

Thomas Bourseau

Pierre-Emerick Aubameyang pourrait être la nouvelle star de l’OM pour remplacer Alexis Sanchez. Nouveau coach du club phocéen, Marcelino aurait donné son aval. Pire, l’Espagnol aurait soumis une requête très spéciale à son président pour la saison prochaine.

L’OM a entamé son mercato depuis la nomination de Marcelino au poste d’entraîneur le 23 juin dernier. Depuis, Geoffrey Kondogbia a rejoint son ancien coach du FC Valence à Marseille et Renan Lodi, est lui aussi venu de l’Atletico de Madrid afin de renforcer les rangs de l’effectif de l’Olympique de Marseille. Et maintenant ? Comme avec Alexis Sanchez l’été dernier, le président Pablo Longoria pourrait bien se laisser tenter par une star.

Mercato : Un double jeu de l'OM avec une star ? Tout est révélé ! https://t.co/qsYPVdBs5y pic.twitter.com/YQkS6bGYAh — le10sport (@le10sport) July 15, 2023

L’OM jette son dévolu sur Aubameyang, Marcelino valide !

L’identité de la star en question n’est d’ailleurs pas un mystère. Vendredi, Relevo révélait un intérêt de l’OM pour Pierre-Emerick Aubameyang, confirmé dans la foulée par La Provence et à présent par L’Équipe et RMC Sport. Marcelino, successeur d’Igor Tudor sur le banc de touche de l’OM, aurait d’ailleurs totalement validé la piste menant à l’attaquant de Chelsea, qui est invité à aller voir ailleurs selon The Evening Standard.

Marcelino a réclamé un attaquant de profondeur et a de gros projets pour Aubameyang