Avant son transfert à l'OM, il commet une erreur fatale

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Nouveau joueur de l'OM, Renan Lodi débarque pour occuper le poste de latéral gauche dans l'équipe de Marcelino. L'international brésilien arrive pour environ 13M€ en provenance de l'Atlético de Madrid et semble parfaitement adapté au système du nouveau coach olympien. Néanmoins, une erreur en finale de la Copa America l'a stoppé dans sa progression.

Renan Lodi est le nouveau latéral gauche de l'OM. Présenté comme un grand espoir du football brésilien, il a néanmoins été stoppé dans sa progression par une erreur lors de la finale de la Copa America perdue en 2021 face à l'Argentine. Coupable sur le but d'Angel Di Maria, Renan Lodi a ensuite perdu sa place au Brésil comme le raconte le spécialiste du football brésilien Dominique Baillif.

L'OM dégaine une grosse offre sur le mercato https://t.co/5Jz05ZRo83 pic.twitter.com/OMtlrwOfSW — le10sport (@le10sport) July 12, 2023

«Il a connu une bascule lors de la finale de la Copa America»

« Pour moi, ce joueur a connu une bascule lors de la finale de la Copa America perdue 1-0 contre l’Argentine, où il est fautif sur le but de Di Maria. Ce match là a marqué un tournant dans sa carrière internationale et avec l’Atletico. Avant cela il était considéré comme le futur, la succession des Roberto Carlos et Marcelo. Tite lui avait confié ce rôle de titulaire », confie-t-il à Football Club de Marseille , avant de poursuivre.

«Très clairement cette erreur lui a couté sa place»