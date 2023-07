C'est confirmé, l'OM réalise un énorme coup sur le mercato

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'une des priorités de l'OM cet été est de recruter de nouveaux latéraux pour renforcer ses couloirs défensifs. Et pour cause, les prêts de Nuno Tavares et Issa Kaboré ont pris fin, tandis que Sead Kolasinac s'est engagé avec l'Atalanta. Conscient de la situation, Pablo Longoria a bouclé l'arrivé de Renan Lodi, qui débarque pour 13M€ en provenance de l'Atlético de Madrid. Une très joli coup selon Dominique Baillif.

Renan Lodi à l'OM, c'est validé

« Je pense que pour Marseille ce serait une très bonne chose. Il avait rejoint l’Atletico en 2019 pour une vingtaine de millions, c’était un très grand espoir au Brésil. Lors de sa première saison en Espagne il avait été très performant, défensivement il est assez sur, ce n’est pas un joueur qui va prendre des risques inutiles, il ne va pas essayer des dribbles dans sa surface ou faire des relances hasardeuses. Offensivement c’est un joueur capable de se projeter vers l’avant, qui aime participer aux actions offensives, puis il a le coffre pour multiplier les allers retours sur son côté », assure le spécialiste du football brésilien dans des propos accordés à Football Club de Marseille avant d'en rajouter une couche.

«Une très bonne pioche»