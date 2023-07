Mercato : Il annonce le coup de maître de l’OM !

Thomas Bourseau

Le mercato de l’OM a été lancé par l’arrivée de Marcelino à la tête de l’effectif. Depuis, Geoffrey Kondogbia et à présent Renan Lodi, ont déposé leurs valises à l’OM. Pour ce qui est de la dernière recrue en date, le club a bien choisi d’après Lucho Gonzalez.

Et de deux pour l’OM ! En excluant la nomination de Marcelino au poste d’entraîneur et le transfert définitif d’Amine Harit après deux prêts successifs, le comité de direction de l’Olympique de Marseille a mis la main sur sa deuxième recrue estivale. Geoffrey Kondogbia a ouvert la voie en troquant la tunique de l’Atletico de Madrid pour celle de l’OM.

Après Kondogbia, place à Lodi

Et Renan Lodi en a fait de même. Prêté à Nottingham Forest ces derniers mois, le latéral gauche brésilien était barré par Reinildo à l’Atletico de Madrid et le recrutement de Javi Galan n’allait pas arranger ses affaires. L’Équipe a confié dans ses colonnes du jour ce vendredi que Renan Lodi allait débarquer à l’OM contre un chèque de 13M€ en signant un contrat jusqu’en juin 29028. D’ailleurs, Lodi a été aperçu à l’aéroport de Marseille.

La révolution de l’OM est stoppée net, voilà la raison https://t.co/ZVeit3fr87 pic.twitter.com/BzZcQ8m4mf — le10sport (@le10sport) July 12, 2023

«Il convient parfaitement à l'OM, et Marseille peut très bien lui convenir de par ses caractéristiques»