Mercato : Un double jeu de l'OM avec une star ? Tout est révélé !

Thomas Bourseau

Le mercato estival a ouvert ses portes il y a plus d’un mois et l’OM n’a toujours pas prolongé le contrat d’Alexis Sanchez. Vendredi, il a été révélé que le club lorgnerait Pierre-Emerick Aubameyang. La tendance est confirmée et tout serait lié au mutisme de Sanchez !

Alexis Sanchez pourrait-il finalement bel et bien quitter l’OM cet été ? C’est du moins la tendance des dernières heures. Le comité de direction de l’Olympique de Marseille resterait sans nouvelles du Chilien qui est sans contrat depuis l’expiration de son bail le 30 juin dernier. Team Football évoquait un pessimisme gagnant l’institution marseillaise ces derniers temps au sujet de sa prolongation.

L’OM pas inquiet pour Sanchez, ça travaille sur un autre dossier XXL !

Et à en croire les informations divulguées par L’Équipe , il semblerait que le dossier Alexis Sanchez serait bel et bien au point mort. Pour autant, le président Pablo Longoria et la direction de l’OM ne seraient pas plus que ça inquiets concernant le mutisme d’Alexis Sanchez et le manque d’avancées concrètes pour sa prolongation. La cause ? L’Olympique de Marseille travaillerait tout simplement sur une tout autre opération en parallèle.

L’OM veut frapper fort, Riolo propose une superstar https://t.co/Dz1AfriQip pic.twitter.com/nKLQV1aKBv — le10sport (@le10sport) July 15, 2023

L’OM veut «du clinquant» et se lance sur les traces d’Aubameyang !