Incroyable, le PSG se voit offrir un buteur

Axel Cornic

Depuis le départ d’Edinson Cavani, aucun joueur n’a réussi à s’imposer au poste de numéro 9 au Paris Saint-Germain. Un Problème que Luis Campos semble vouloir régler au plus vite, puisque Dusan Vlahovic est devenu en quelques jours la grande priorité du mercato parisien. Mais il faudra très vite concrétiser ce dossier...

Cette fin de mois de juillet est un tournant décisif dans le mercato estival. Un véritable effet domino pourrait en effet se déclencher au niveau des attaquants de pointe, avec le PSG qui cherche désespérément son bonheur depuis plus d’un an.

Un deal inattendu en préparation, le PSG a sa réponse https://t.co/mJucRFOtkv pic.twitter.com/hgXSGZjc4H — le10sport (@le10sport) July 16, 2023

Vlahovic, le nouveau numéro 9 du PSG ?

Depuis quelques jours, une piste semble avoir pris du poids avec Dusan Vlahovic, qui pourrait bien quitter la Juventus cet été. Il Corriere dello Sport a récemment annoncé qu’un accord aurait été trouvé en le PSG et l’entourage du joueur, mais il faudra tout de même entre 80 et 90M€ pour boucler son transfert.

La Juve aimerait que ça aille plus vite