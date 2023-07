Surprise, un buteur veut absolument rejoindre le PSG

Axel Cornic

En attendant de comprendre ce que fera Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain prend les devants et pourrait bien boucler un gros dossier dans les prochaines semaines. Il s’agit de Dusan Vlahovic, attaquant de la Juventus qui a de grandes chances de devenir le nouveau 9 parisien au cours de ce mercato estival.

Depuis le début du mercato, plusieurs noms sont évoqués au PSG pour enfin reprendre le rôle d’un certain Edinson Cavani à la pointe de l’attaque. Cela a été le cas avec Harry Kane, Randal Kolo Muani ou encore Victor Osimhen, qui se sont toutefois révélé être des dossiers extrêmement compliqués. Ainsi, Luis Campos semble avoir trouvé un nouveau favori du côté de l’Italie.

Vlahovic, le nouveau favori

Depuis quelques jours, le nom de Dusan Vlahovic revient régulièrement du côté du PSG. Il Corriere dello Sport a même annoncé tout récemment qu’un accord verbal aurait été trouvé avec l’entourage du joueur, qui n’entretiendrait pas d’excellentes relations avec son entraineur Massimiliano Allegri, à la Juventus. Il faudra toutefois sortir le grand jeu pour bouler son transfert !

Un transfert entre 80 et 90M€... ou plus !

D’après les informations de La Gazzetta dello Sport , le club turinois souhaiterait récupérer entre 80 et 90M€ pour lâcher la star de son attaque. C’est à peu près ce qui a été dépensé pour l’arracher à la Fiorentina en janvier 2022, mais le résultat final pourrait être plus importants avec différents bonus actuellement discutés entre les deux clubs.

Il a déjà choisi le PSG