Coup de théâtre, le PSG a déjà trouvé son buteur

Axel Cornic

La quête d’un numéro 9 est l’une des grandes priorités du Paris Saint-Germain en ce mercato estival. Luis Campos aurait activé plusieurs pistes avec Harry Kane, Randal Kolo Muani ou encore Victor Osimhen, mais c’est un autre nom qui pourrait se confirmer dans les prochains jours avec Dusan Vlahovic, un dossier très chaud en ce moment.

Après avoir réglé les problèmes en défense avec Milan Skriniar et Lucas Hernandez, le PSG se concentre sur son attaque. C’est un secteur qui a connu un gros départ avec Lionel Messi et qui pourrait bien connaitre un changement total, avec les doutes autour de Kylian Mbappé.

Vlahovic, le nouveau favori ?

Dans cette incertitude totale, Luis Campos semble en tout cas avoir une idée assez claire : recrute en fin un numéro 9 pour le PSG. Car ce profil manque cruellement depuis le départ d’Edinson Cavani et l’échec Mauro Icardi, qui devrait d’ailleurs partir lui aussi lors de ce mercato estival. De nombreuses pistes ont été évoquées, mais Il Corriere dello Sport assure que Dusan Vlahovic aurait de plus en plus la cote au sein du PSG.

La Juventus obligée à vendre

La situation du Serbe semble en effet avoir attiré l’attention de Luis Campos. Car à Turin on laisse entendre que sa relation avec Massimiliano Allegri ne serait pas excellente, ce qui le pousserait donc vers un départ. Il ne faut également pas oublier que la Juventus traverse une petite crise actuellement et la saison prochaine elle ne disputera aucune compétition européenne, ce qui l’oblige à vendre au moins une star de son équipe.

Accord trouvé avec le joueur, le PSG offre 70M€