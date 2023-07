Une légende au PSG, la date est annoncée

Axel Cornic

Arrivé il y a un peu plus d’un an, Luis Campos ne fait pas vraiment l’unanimité au Paris Saint-Germain. Il faut dire que son recrutement n’a pas répondu à toutes les attentes, même si cet été plusieurs coups très importants ont été bouclés. Ainsi, du côté de Doha on pourrait bien le remercier et se tourner vers un grand nom du football italien !

Le rôle nébuleux de Luis Campos dans le projet parisien soulève énormément de questions. De plus en plus d’observateurs se demandent si le Portugais est vraiment ce qu’il faut au PSG, surtout après un premier mercato raté et les récents problèmes rencontrés autour de Kylian Mbappé.

Le PSG veut s’en débarrasser, tout le monde se l’arrache https://t.co/n2fKekuv6d pic.twitter.com/NXZB3Wc3xB — le10sport (@le10sport) July 15, 2023

Le PSG pense à Maldini

Ainsi, Il Corriere dello Sport nous apprend ce samedi qu’au PSG on penserait à Paolo Maldini pour piloter le nouveau projet. L’ancien défenseur a quitté son poste de directeur technique à l’AC Milan récemment et semble intéressé par un premier défi à l’étranger. Mais son arrivée ne se fera qu’en cas de départ de Luis Campos !

Une réponse fin juillet ?

D’après les informations du quotidien italien, Maldini serait en pleine réflexion concernant son avenir. Car l’Italien ne semble pas forcément vouloir revenir dans le monde du football le plus vite possible. Ainsi, il aurait annoncé vouloir profiter de ses vacances et devrait donc annoncer sa décision à la fin du mois de juillet.