L’OM fait tapis pour son nouvel attaquant !

Thomas Bourseau

Pierre-Emerick Aubameyang serait susceptible de devenir la nouvelle star de l’OM après le départ d’Alexis Sanchez. Grâce à cette avancée, le club phocéen aurait de quoi satisfaire au niveau du salaire l’attaquant de Chelsea. Mais la question contractuelle est à soulever. Explications.

Une star pour en remplacer une autre ? Le dossier Alexis Sanchez, sans contrat depuis l’expiration de son bail le 30 juin dernier, est au point mort à en croire les informations de L’Équipe . D’ailleurs, le quotidien sportif affirme que l’OM ne serait pas vraiment inquiet du dénouement du feuilleton Sanchez pour la simple et bonne raison que le comité de direction présidé par Pablo Longoria travaillerait en parallèle sur le recrutement de Pierre-Emerick Aubameyang, poussé vers la sortie par Chelsea dans le cafre de son opération dégraissage.

L’OM a la marge salariale nécessaire pour Aubameyang

À en croire L’Équipe , l’OM disposerait d’une belle enveloppe salariale pour convaincre Pierre-Emerick Aubameyang de signer au sein du club phocéen, qui était initialement prévue pour la prolongation d’Alexis Sanchez. De bon augure pour la suite de l’opération Aubameyang, ancien joueur de l’ASSE où il a remporté une Coupe de la Ligue.

OM : L’entraîneur dicte le mercato, le prochain transfert déjà connu ? https://t.co/7eduQ15gFr pic.twitter.com/tiR02lbn3U — le10sport (@le10sport) July 15, 2023

Désaccord contractuel entre Aubameyang et l’OM ?