Arabie Saoudite - McCourt : La mèche est vendue pour la vente de l’OM

Depuis plusieurs heures, les médias saoudiens annoncent une possible arrivée de l'Arabie Saoudite à Marseille. Le PIF, puissant fonds d'investissement saoudien, souhaiterait acquérir un nouveau club en Europe et aurait jeté son dévolu sur l'OM. Très actif dans ce dossier, Thibaud Vézirian a évoqué cette agitation autour de la formation phocéenne.

Les réseaux sociaux sont en émoi. Les médias saoudiens se sont mis à annoncer la vente de l'OM après que Bloomberg ait annoncé que le puissant état souhaitait mettre la main sur un club européen. Depuis plusieurs années, l'Arabie Saoudite est annoncée à Marseille, sans que pour autant la situation évolue. Par contre, il est vrai que les manœuvres ont débuté en coulisses. Comme annoncé par le 10Sport.com, des émissaires saoudiens ont été aperçus au sein de la cité phocéenne afin de prendre la température dans ce dossier.

La mise au point de Vézirian

Depuis près de trois ans, Thibaud Vézirian annonce la vente imminente de l'OM. Il a fait un point sur ce dossier. « C’est toujours le même bazar sur les réseaux sociaux et les médias, toujours le plein d’incohérence au sujet de l’OM. Il y a 2 jours, l’Equipe nous informait que McCourt ne remettrait pas au pot pour le mercato, et allait stopper ses investissements immobiliers a Marseille et dans sa région. Et là au travers de l’article de Bloomberg qui révèle que l’Arabie Saoudite va développer la stratégie multiclub et va continuer sa razzia sur le foot mondial, ça bruisse, ça n’arrête jamais, ça rend fou les supporters, des médias saoudiens » a lâché le journaliste.

« On va dans le sens d’un changement de propriétaire »