L’OM rêve d’une folie, Daniel Riolo se lâche en direct

Hugo Chirossel

À la recherche d’un voire plusieurs attaquants sur le marché des transferts, l’OM aurait notamment activé la piste menant à Pierre-Emerick Aubameyang. Marcelino souhaiterait que le club marseillais recrute l’attaquant de 34 ans, à qui il ne reste qu’une année de contrat avec Chelsea. Une option qui surprend beaucoup Daniel Riolo.

Pour renforcer son attaque, l’OM penserait à Pierre-Emerick Aubameyang. D’après les informations de Relevo , confirmées par La Provence , le club marseillais s’intéresserait à l’attaquant âgé de 34 ans. Le Gabonais n’entre plus dans les plans de Chelsea, où il est sous contrat jusqu’en juin 2024.

« Il est super galère à gérer »

Dans l’ After Foot sur RMC , Daniel Riolo s’est exprimé sur la piste Pierre-Emerick Aubameyang à l’OM. Une option sur laquelle il semble avoir de gros doutes. « Ce qui est fou, c’est que plus personne n’en veut de ce joueur. Il est super galère à gérer, on se souvient d’Arteta avec lui… Ce n’est pas la qualité qui est un problème, c’est le comportement du joueur. Je suis très étonné, à quel moment Marcelino le connaît ? », a-t-il déclaré.

« C’est très étonnant »