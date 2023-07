L’OM rêve d’une star, le cauchemar commence

Thomas Bourseau

Pierre-Emerick Aubameyang pourrait devenir la nouvelle star de l’OM. Pour autant, une guerre est déclarée en coulisse et le club phocéen se lancerait dans une opération très délicate. Explications.

À l’OM, de grands noms sont venus renforcer l’effectif ces dernières années. Ce fut le cas de Mario Balotelli, d’Arkadiusz Milik, d’Alexis Sanchez avant… Pierre-Emerick Aubameyang ? Vendredi, Relevo dévoilait un intérêt de l’OM pour l’attaquant gabonais en perdition à Chelsea. L’Équipe révèle ce samedi que l’OM travaillerait sur le dossier Aubameyang en parallèle qui débarquerait pour remplacer Alexis Sanchez si l’opération aboutissait.

Aubameyang est convoité, l’OM est prévenu

Néanmoins, la route serait encore très longue selon L’Équipe . La cause ? Les contacts n’en seraient qu’au stade initial entre les parties concernées. Le transfert d’Aubameyang à l’OM présenterait diverses difficultés et notamment en raison de la concurrence. Le Gabonais aurait de sérieuses touches en Arabie saoudite où on lui offrirait un salaire au moins à la hauteur de ses émoluments hebdomadaires à Chelsea, à savoir 180 000€ selon la presse anglaise. De plus, il reste une année de contrat à Aubameyang à Chelsea. De quoi compliquer les plans de l’OM, qui se trouverait dans l’obligation de trouver un terrain d’entente avec les Blues en plus de devoir faire un énorme effort financier pour son salaire.

L’OM tente un gros coup financier avec Aubameyang