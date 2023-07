Mbappé : Le Qatar enchaîne les râteaux, panique au PSG

La rédaction

L'affaire est bien mal engagée pour le PSG dans le dossier Kylian Mbappé. Le club parisien fait tout son possible pour prolonger le contrat du joueur, mais ce dernier aurait refusé plusieurs offres ces derniers mois. Et pour cause, la star tricolore souhaiterait tourner la page et s'engager avec le Real Madrid à en croire la presse espagnole.

Nasser Al-Khelaïfi a été clair au sujet de Kylian Mbappé : soit il prolonge, soit il part cet été. Deux options s'offrent au joueur, lié au PSG jusqu'en juin 2024, mais qui a refusé d'étirer son bail d'une saison supplémentaire en activant une clause présente dans son contrat.

Mbappé a refusé les propositions du PSG

Comme le confirme Ramon Alvarez de Mon pour le média espagnol OK Diario, Kylian Mbappé aurait, également, repoussé trois offres de la part du PSG. Ces derniers mois, le club parisien lui aurait proposé de prolonger son contrat jusqu'en 2025, jusqu'en 2027, puis jusqu'en 2029.

Mbappé aura le dernier mot dans ce dossier

Pour le journaliste espagnol, la raison est simple : Kylian Mbappé souhaiterait rejoindre le Real Madrid. Le mariage entre les deux parties est annoncé depuis plusieurs saisons, mais aucun accord n'a été trouvé jusqu'ici. Cette année pourrait être la bonne.