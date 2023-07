Guardiola retourne sa veste, le PSG tremble !

Thomas Bourseau

Bernardo Silva vers le PSG ? C’est du moins la volonté du milieu offensif de Manchester City. Et alors qu’une promesse de Pep Guardiola aurait été faite, les Skyblues prévoiraient de la rompre pour le prolonger…

Cela fait à présent plusieurs années que Bernardo Silva semble avoir des envies d’ailleurs. En effet, depuis le confinement du printemps 2020 en raison de la crise sanitaire, le Portugais a avoué avoir le mal du pays et espérer s’en rapprocher à l’avenir. Entre l’Angleterre et le Portugal se situe la France et l’Espagne. De quoi donner des idées au milieu offensif de Manchester City sous contrat jusqu’en juin 2025.

Guardiola a fait une promesse à Bernardo Silva…

Selon les informations exclusives du 10sport.com, Bernardo Silva a choisi le PSG comme étant son projet challenge. Signature rêvée du conseiller football Luis Campos pour le club de la capitale, Silva pourrait ne pas être libéré par les Skyblues cet été. The Daily Record évoque une promesse de Pep Guardiola qui serait susceptible de ne pas être tenue.

EXCLU @le10sport : Le PSG a transmis une première offre de transfert à Manchester City pour Bernardo Silva❌Refus catégorique de City ✅Bernardo Silva veut partir et souhaite rejoindre le PSG🔜Une nouvelle offensive parisienne va avoir lieu https://t.co/tIM6PMEg53 — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) July 13, 2023

…Manchester City a d’autres projets !