Révolution au PSG, Luis Enrique hallucine déjà

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Toujours bien décidé à faire grandir le PSG, les dirigeants qataris ont lancé il y a quelques années la construction d'un nouveau centre d'entraînement flambant neuf et hyper moderne. Les joueurs parisiens l'ont découvert cet été et Luis Enrique est le premier coach parisien à bénéficier de ces infrastructures. Le technicien espagnol ne cache donc pas sa joie.

Après des années d'attente, le PSG a enfin pris ses quartiers dans son tout nouveau centre d'entraînement à Poissy. Après le Camp des Loges, les Parisiens découvrent ainsi le Campus PSG, et les premiers retours sont dythirambiques. Luis Enrique, premier entraîneur à pouvoir profiter de ces infrastructures ultra-modernes, ne cache pas sa joie et affiche de grandes ambitions.

EXCLU @le10sport : Le PSG a transmis une première offre de transfert à Manchester City pour Bernardo Silva❌Refus catégorique de City ✅Bernardo Silva veut partir et souhaite rejoindre le PSG🔜Une nouvelle offensive parisienne va avoir lieu https://t.co/tIM6PMEg53 — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) July 13, 2023

«Quelle chance c’est !»

« Quelle chance c’est ! J'arrive sans avoir rien fait et je suis le premier à bénéficier de ce Campus, je suis même la première personne à avoir dormi ici. Je me répète, mais quelle chance, vraiment, c’est quelque chose que j'apprécie à sa juste valeur. Les entraîneurs qui aiment pratiquer un football offensif ont besoin de terrains et d'installations de haut niveau et ici c'est tout simplement merveilleux de ce point de vue. Peu de clubs dans le monde possèdent de telles installations et je pense qu'elles sont à la hauteur de ce qu'est le Paris Saint-Germain. En tout cas, comme je l’ai dit, je suis vraiment très heureux d’être le premier à pouvoir les utiliser », assure le technicien espagnol au micro de PSG TV .

«Peu de clubs dans le monde possèdent de telles installations»