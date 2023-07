Guardiola a menti, le PSG va enrager

Thomas Bourseau

Bernardo Silva demeure la priorité absolue de Luis Campos et du comité de direction du PSG pour le mercato. Cependant, Pep Guardiola ne devrait pas être en mesure de tenir parole quant à son transfert au PSG cet été et pour la simple et bonne raison que Manchester City prévoirait de le blinder. Explications.

Le feuilleton Bernardo Silva ne date pas d’hier. En effet, comme il l’a confié par le passé, le Portugais a le mal du pays et aimerait se rapprocher de sa famille. Un sentiment depuis le confinement à Manchester au printemps 2020 que l’ancien joueur de l’AS Monaco a mal vécu. C’est pourquoi il aurait réclamé des bons de sortie à plusieurs reprises ces dernières années à la direction de Manchester City, club où il est contractuellement lié jusqu’en juin 2025.

Guardiola a promis de ne pas faire barrage au départ de Silva…

Comme le10sport.com vous le révélait dès le 3 août dernier, Bernardo Silva est la priorité absolue de Luis Campos qui fait de lui une signature rêvée pour le PSG. Malgré une offre de 80M€ repoussée par Manchester City l’été dernier, le Paris Saint-Germain ne semble pas avoir baissé les bras et considère toujours Silva comme une priorité pour son mercato comme affirmé par le10sport.com en juin dernier. Néanmoins, une promesse pourrait bien avoir été rompue dans ce dossier brûlant.

…Manchester City change tout et veut prolonger son contrat