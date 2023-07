PSG : Le Real Madrid a pris sa décision pour Mbappé

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Un an après sa prolongation en grande pompe avec le PSG, Kylian Mbappé vient de nouveau agiter l’actualité du club de la capitale. L’attaquant français ne souhaite pas prolonger, une situation qui pousse les dirigeants parisiens à le mettre sur le marché. Mais le Real Madrid, grand favori pour accueillir le champion du monde 2018, ne part pas dans l’optique de l’acheter dès cet été.

Encore une fois, Kylian Mbappé vient mettre son grain de sel dans l’été parisien. Alors que le PSG pensait que l’attaquant français allait prolonger son contrat, Mbappé a envoyé une lettre à ses dirigeants pour annoncer qu’il ne resterait pas à l’issue de son bail. Une décision qui a fait beaucoup parler au PSG. Au Qatar aussi puisque la direction parisienne ne s’attendait absolument pas à cette situation.

«Il ne peut pas partir gratuitement»

Résultat, Nasser Al-Khelaïfi a montré les griffes. « Nous voulons qu’il reste, mais il ne peut pas partir gratuitement. C’était notre accord oral et il l’avait exprimé publiquement dans une interview. Donc ce n’est pas discutable. Et j’ai été vraiment choqué d’apprendre qu’il avait l’intention de partir gratuitement. C’est très décevant parce que Kylian est un garçon fantastique, un vrai gentleman, et partir gratuitement, en affaiblissant le plus gros club français, ce n’est pas lui. Quand j’ai reçu cette information, j’ai été choqué et déçu », a lâché le président du PSG.

Le Real Madrid est divisé