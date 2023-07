Neymar - Mbappé : À peine arrivé au PSG, il annonce la couleur !

Thomas Bourseau

Le successeur de Christophe Galtier au PSG n’est autre que Luis Enrique, une vieille connaissance de Neymar. Et alors que le transfert de Kylian Mbappé est d’actualité, le technicien du PSG a tenu à lâcher ses vérités sur les statuts de stars et sur ses plans pour les besoins de l’effectif.

Luis Enrique a enfin été annoncé comme étant le nouvel entraîneur du PSG après des semaines de flou à ce sujet en raison des problèmes rencontrés par le club parisien au niveau des indemnités de licenciement de Christophe Galtier et à cause de l’échec Julian Nagelsmann. Finalement, l’ancien coach du FC Barcelone et sélectionneur de la Roja , a hérité du poste d’entraîneur du PSG.

«Impatient», Luis Enrique dit tout sur son arrivée

Pour son plus grand bonheur comme affirmé à PSG.fr en interview. « Je suis très heureux, très fier et impatient de commencer. Tout est nouveau et quand c'est nouveau, c'est comme si vous sortiez de votre zone de confort. Mais je suis motivé parce que c'est un nouveau pays, une nouvelle ville, de nouveaux joueurs, de nouvelles personnes avec lesquelles il faut cohabiter, une nouvelle équipe. Beaucoup de nouvelles choses, mais tout cela est très positif et comme je l’ai dit, j'ai vraiment hâte de commencer ».

«Tous les joueurs du Paris Saint-Germain sont de grands joueurs»