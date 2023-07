Neymar en rêve, l’heure de vérité a sonné au PSG !

Thomas Bourseau

Le PSG témoigne d’une nouvelle approche de Chelsea selon Le Parisien pour Neymar après la première divulguée par le10sport.com en juin dernier. De quoi permettre au club de se mettre à rêver d’un transfert du Brésilien en Premier League, d’autant plus qu’il ne s’y est jamais opposé et qu’il dispose de quelques pistes.

Arrivé à l’été 2017, Neymar n’est pas parvenu à se hisser au rang de légende au PSG. Et ce, en raison de blessures récurrentes à presque chaque année, limitant ainsi son impact sur les résultats du PSG dans les matchs couperet de Ligue des champions comme ce fut le cas lors du 1/8ème de finale retour de C1 cette saison face au Bayern Munich. Depuis le 10 juin 2022 et l’annonce officielle de la nomination de Luis Campos au poste de conseiller football, le Portugais a pour mission selon Le Parisien de trouver une porte de sortie à Neymar. Et cet ordre proviendrait des propriétaires qataris du Paris Saint-Germain en personne.



Toujours selon Le Parisien , Chelsea serait à présent prêt à dégainer une offre de transfert pour Neymar, coté entre 50 et 70M€ sur le marché. Il n’est plus question d’un prêt, mais d’un transfert. le10sport.com vous avait confié le 6 juin dernier que Chelsea avait fait une approche pour Neymar. Et il se pourrait que cette nouvelle fasse un heureux.

Chelsea prêt à dégainer, Thiago Silva va jubiler !

Ancien coéquipier de Neymar au PSG de 2017 à 2020 et compère en sélection pendant des années, Thiago Silva est proche de Neymar. Alors forcément, lorsque les rumeurs d’un transfert de la star auriverde du Paris Saint-Germain ont pris forme l’été dernier, le défenseur de Chelsea ne s’est pas fait prier pour lancer publiquement un appel du pied à Neymar. Voici le message que Thiago Silva faisait passer.



« Il doit venir à Chelsea (rires) ! S’il doit partir, il doit venir ici. Si ça devait se produire, c’est la meilleure option possible pour lui. On n’a pas besoin de faire des commentaires sur la qualité de Neymar. En plus, c’est un super ami. J’espère que ça va se concrétiser et que ça ne restera pas que des rumeurs. Mais je ne suis au courant de rien ».

Compatriote de Neymar, Joelinton tente le tout pour le tout à Newcastle

En parallèle de l’incroyable appel du pied de Thiago Silva pour Neymar dans le cadre d’un éventuel transfert à Chelsea, Joelinton a lui aussi tenté sa chance l’été dernier. Alors que Newcastle était passé sous pavillon saoudien et qu’au final, les Magpies se sont qualifiés cette saison pour la prochaine édition de la Ligue des champions, le compatriote brésilien de Neymar tenait le discours suivant.



« Nous pouvons lui faire une place bien sûr. C’est une idole, il est énorme dans le monde du football. L’invitation est faite. Ney, si tu écoutes cela, tu peux venir. Je peux courir pour toi. J’espère que l’entraîneur va l’appeler. Le numéro 10 est là et l’attend. Je vais envoyer un message à Bruno (Guimaraes). Bruno a son contact, il peut lui envoyer un message invitant Neymar à jouer ici ».

Deux légendes d’Arsenal courtisent Neymar !

Ils n’ont certes pas joué ensemble, mais les noms de ces deux milieux de terrain résonnent fort dans le coeur des fans d’Arsenal. A commencer par Gilberto Silva. Membre de la légendaire équipe des Invincibles en 2003/2004, le Brésilien assure que Neymar doit snober Newcastle pour rejoindre Arsenal comme il l’a fait savoir en mai dernier à casinosite.nl. « Tout le monde connaît la qualité de Neymar, je n'ai pas besoin de parler de sa qualité. J'aime sa façon de jouer et j'aimerais le voir à Arsenal plutôt qu'à Newcastle parce que j'aime ce garçon en tant que joueur, mais il a aussi beaucoup à apporter au football. Il a connu des problèmes de blessure qui lui ont rendu la vie difficile. Mais il a beaucoup plus à offrir à n'importe quel club de football… ».



Pour Emmanuel Petit, Neymar se doit de rallier Arsenal tout bonnement en raison du style de jeu mis en place par Mikel Arteta et du rôle primordial qu’il aurait au sein de la jeune génération des Gunners portée par le capitaine Martin Odegaard. « Je pense que Neymar conviendrait à n'importe quel grand club. S'il vient à Arsenal, je serais ravi et je pense qu'il le sera aussi. Je pense qu'il appréciera le football technique et le style d’Arsenal. Il aimerait jouer avec des joueurs plus jeunes, car il est lui-même assez mûr. Il aura aussi une revanche à prendre sur tout ce qu'il a vécu au PSG et sur les larmes qu'il a versées à la Coupe du monde. Je pense qu'il sera heureux de rejoindre Arsenal si c'est le cas. Il peut jouer à gauche et à droite, et en raison de ses blessures à la cheville, il peut être un joueur de rotation ».

Manchester City avec Guardiola ? Neymar dit oui !

D’après les informations divulguées par L’Équipe à la toute fin du mois de mai, Pep Guardiola aurait joint Neymar par téléphone afin de prendre la température sur la situation du Brésilien. À l’époque, et avant la nomination de Luis Enrique son ancien entraîneur au FC Barcelone, Neymar était annoncé aux quatre coins de l’Europe et il semblerait que l’entraîneur de Manchester City en pincerait à son tour pour le Brésilien qu’il a qualifié d’artiste cette saison. Pour The Sun lors d’une interview remontant à 2017, Neymar avouait apprécier Pep Guardiola et qu’il serait ravi de collaborer avec le technicien espagnole car c’est « un entraîneur de haut niveau » selon ses propos. Néanmoins, comme Le Parisien l’a confié, seul un éventuel prêt aurait été évoqué à City lorsque le PSG compterait sur un transfert.

«La Premier League ? Un jour, j'aimerais y jouer, oui»