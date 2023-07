Incroyable, le PSG lâche 50M€ pour le «nouveau Messi»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Considéré comme l'un des plus grands espoirs du football brésilien, Estevão Willian (16 ans) est tout simplement présenté comme le nouveau Lionel Messi au point d'être connu sous le nom de Messinho. Et son talent ne passe inaperçu sur le marché puisque tous les plus grands clubs européens sont déjà à l'affût, à l'image du PSG qui aurait dégainé une offre 50M€.

Aprés Endrick, qui s'est engagé avec le Real Madrid, et Vitor Roque, qui a signé au FC Barcelone, le prochain crack brésilien qui mettra le feu au mercato est déjà connu. Il s'agit en effet de Estevão Willian. Du haut de ses 16 ans, le crack de Palmeiras est déjà présenté comme le prochain Lionel Messi. A tel point qu'il est surnomé Messinho au Brésil. Et le PSG serait déjà passé à l'action.

EXCLU @le10sport : Le PSG a dégainé pour Bradley Barcola ! Une première offre de transfert (sec) a été transmise à l’OL❌ Refus catégorique de Textorhttps://t.co/6klWfgB3aE — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) July 13, 2023

Le PSG offre 50M€ pour Estevão Willian

En effet, selon les informations de Mundo Deportivo , le PSG aurait dégainé une première offre estimée à 50M€ pour recruter Estevão Willian. Une somme colossale pour un joueur âgé de seulement 16 ans, mais qui semble pourtant insuffisante puisque Palmeiras, qui va déjà récupérer 60M€ pour le transfert d'Endrick, a repoussé cette offensive.

Messinho rêve du Barça ?

Quoi qu'il en soit, Estevão Willian ne semble avoir qu'une seule ambition, à savoir rejoindre le FC Barcelone afin de suivre les traces de son idole à savoir Lionel Messi. Reste désormais à savoir si le club catalant sera en mesure de satisfaire Palmeiras. Mais une chose est sûre, une nouvelle lutte intense s'annonce pour ce crack brésilien.