OM : Il promet du lourd au mercato, voilà la condition

Thibault Morlain

Après Geoffrey Kondogbia, l’OM va accélérer sur le marché des transferts. En effet, Renan Lodi et Iliman Ndiaye sont annoncés pour venir rejoindre l’effectif de Marcelino. Mais à Marseille, le recrutement est encore loin d’être terminé. Alors que Pablo Longoria pourrait réserver du lourd, tout pourrait toutefois dépendre d’une qualification ou non en Ligue des Champions.

3ème lors de la dernière saison de Ligue 1, l’OM n’a donc pas réussi à valider son ticket direct pour la Ligue des Champions. Pour les joueurs de Marcelino, il va alors falloir passer par un tour préliminaire puis les barrages pour espérer intégrer la C1. Les rendez-vous importants vont donc arriver vite pour l’OM et cela pourrait notamment conditionner la suite du mercato.

« Il faut des attaquants »

Ancien joueur de l’OM, Sabri Lamouchi s’est confié à La Provence sur la suite du mercato et l’importance d’une qualification en Ligue des Champions. Il a expliqué : « Je suis curieux du recrutement qui va être fait. Parce que pour le "Droit au but", il faut des attaquants, il faut marquer des buts. Il va y avoir ces tours préliminaires pour la Ligue des champions qui vont être déterminants et vont forcément conditionner la suite ».

« S’il y a qualification, il y aura un recrutement conséquent »