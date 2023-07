Mbappé : Le PSG a fait une grave erreur

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le feuilleton Mbappé devrait agiter le mercato du PSG durant tout l'été. Et pour cause, alors qu'il a refusé d'activer l'option dans son contrat pour une saison supplémentaire, l'attaquant français pourrait se retrouver libre dans un an. Une issue que le club parisien refuse d'evisager. Mais selon Daniel Riolo, le PSG est bien responsable de la situation actuelle.

«La connerie c'est d'avoir refusé quand il y avait des offres»

« S'il y a une offre importante d'un club, forcément je réfléchis. Je ne peux pas le laisser partir libre dans un an, donc éviemment que je réfléchis. La connerie c'est d'avoir refusé quand il y avait des offres (...) S'il y a une offre, honnêtement je le pousse dehors », lâche le journaliste de RMC au micro de l' After Foot . Il y a quelques jours, Daniel Riolo se montrait d'ailleurs déjà pessimiste concernant une issue positive pour le PSG dans ce dossier.

