Laurent Blanc répond au PSG, Luis Enrique va enrager

Conscient qu'il dispose d'un vivier de jeunes talents très importants, Laurent Blanc n'entend pas pour se séparer d'eux cet été. Il faut dire que les clubs intéressés sont nombreux, à l'image du PSG qui s'intéresse notamment à Rayan Cherki et Bradley Barcola. Mais le coach de l'OL leur conseille de rester.

L'été de l'OL s'annonce très chaud. Après avoir vendu Malo Gusto à Chelsea, le club lyonnais pourrait bien se faire attaquer sur d'autres pépites. Le RB Leipzig fait ainsi le forcing pour Castello Lukeba tandis que le PSG s'intéresse à Rayan Cherki et Bradley Barcola. Comme révélé par le10sport.com, une offre a même été dégainée pour le second cité.

EXCLU @le10sport : Le PSG a dégainé pour Bradley Barcola ! Une première offre de transfert (sec) a été transmise à l’OL❌ Refus catégorique de Textorhttps://t.co/6klWfgB3aE — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) July 13, 2023

Blanc veut garder ses pépites

Dans les colonnes de L'EQUIPE , Laurent Blanc a ainsi été invité à se prononcer sur l'avenir de ses jeunes joueurs. « Je sais que certaines propositions ne se refusent pas, pour le joueur comme pour le club, à l'image de Malo Gusto (Chelsea). Il faut donc anticiper sur les joueurs qui se font attaquer », confie l'entraîneur de l'OL avant d'en rajouter une couche.

«Ces jeunes ne sont pas encore prêts pour aller au sommet»