PSG : La nouvelle bombe de Riolo sur Mbappé

Le feuilleton Kylian Mbappé est au coeur de toutes les rumeurs sur ce marché des transferts. Alors que le PSG semble prêt à se séparer du Français, tous les regards se tournent vers le Real Madrid. L’occasion sera-t-elle enfin la bonne pour que Florentino Pérez récupère le natif de Bondy ? Tandis que certains bruits évoquent déjà un accord entre Mbappé et le Real Madrid, Daniel Riolo a tenu à être très clair à ce sujet.

En communiquant au PSG qu’il ne prolongerait pas jusqu’en 2025, Kylian Mbappé a provoqué un véritable tremblement de terre, actant par la même occasion le début d’un bras de fer avec la direction parisienne. En effet, si le Français a donc en tête de partir libre en 2024, Nasser Al-Khelaïfi a bien expliqué que cela était inconcevable : soit Mbappé prolonge, soit il est vendu cet été. Pour ce dernier cas de figure, on pense bien évidemment à un départ vers le Real Madrid.

« C’est faux, il n’y aucun accord et il ne discute pas avec le Real Madrid »

Forcément, ça parle beaucoup d’une arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid dans le contexte actuel. Certains annoncent même déjà un accord entre le Français et la Casa Blanca. Mais est-ce pour autant le cas ? Selon Daniel Riolo, la réponse est non. Sur le plateau de L’After Foot , il a en effet assuré : « Les rumeurs sur un accord entre Mbappé et le Real Madrid ? Ce sont des rumeurs totalement fausses, absurdes, sans fondement. C’est faux, il n’y aucun accord et il ne discute pas avec le Real Madrid. Est-ce qu’il y une offre ? Il n’y en a pas. Est-ce que ça discute avec un club ? Non ».

« Mbappé sera au PSG la saison prochaine »