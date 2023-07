Barcola, Bernardo Silva, OM... Toutes les infos mercato du 13 juillet

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le mercato estival bat son plein, les clubs se penchent plus que jamais sur leur recrutement. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

EXCLU : L'OL repousse une offre du PSG pour Barcola

Bien décidé à frapper fort cet été, le PSG a déjà recruté six joueurs, mais ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. L'objectif est désormais d'attirer au moins deux renforts offensifs. Dans cette optique, Luis Campos apprécie particulièrement le profil de Bradley Barcola, qui a impressionné pour sa première saison pleine en Ligue 1. Et selon nos informations, le PSG aurait même dégainé une première offre, repoussée par l'OL.



Pour découvrir notre information exclusive, cliquez ici

La prochaine recrue de l'OM déjà connue ?

En coulisses, l'OM accélère pour son mercato. Il faut dire que pour le moment, seul Geoffrey Kondogbia a signé. Mais la deuxième recrue estivale du club phocéen serait en approche. En effet, un latéral gauche est attendu dans les prochaines heures à l'OM. Et vu d'Espagne, la piste menant à Renan Lodi prend de l'ampleur. MARCA révèle même que l'Atlético de Madrid devrait accepter la dernière offre du club marseillais pour son joueur brésilien.



Pour plus d'informations, cliquez ici

Vlahovic au PSG, c'est du sérieux

Toujours en quête d'un avant-centre de très haut niveau, le PSG commencerait à accélérer pour le transfert de Dusan Vlahovic. En effet, selon les informations d'Alfredo Pedulla, le club de la capitale s'apprêterait même à dégainer une offre avoisinant les 75M€. De son côté, l'attaquant de la Juventus serait très chaud pour rejoindre le PSG malgré l'intérêt de Chelsea.



Pour plus d'informations, cliquez ici

PSG : El Chadaille Bitshiabu vers le RB Leipzig

Cet été encore, le PSG espère bien dégraisser son effectif. Dans cette optique, plusieurs indésirables sont sur le départ. Mais c'est bien un Titi qui pourrait être le premier à partir. En effet, selon Fabrizio Romano, El Chadaille Bitshiabu va s'engager avec le RB Leipzig. L'EQUIPE confirme la tendance et ajoute que le transfert devrait être compris entre 15 et 20M€, selon les bonus.



Pour plus d'informations, cliquez ici

EXCLU : Le PSG dégaine une offre pour Bernardo Silva