C’est fait, le PSG boucle un transfert à 20M€

Thibault Morlain

Jusqu’à présent, le PSG a été très actif dans le sens des arrivées sur ce mercato estival. Alors que le club de la capitale compte 6 renforts déjà, ça a été plutôt calme pour ce qui est des départs au sein de l’effectif de Luis Enrique. Mais voilà que cela serait en passe de se décanter et le PSG pourrait prochainement acter une vente à 20M€.

Tandis que le PSG a déjà dépensé plus de 120M€ sur ce mercato estival et compte encore sortir le chéquier, il faut aussi faire rentrer de l’argent dans les caisses. Des départs sont donc prévus et il y a plusieurs candidats au départ à Paris. Alors que Luis Campos a relancé le loft des indésirables dans la capitale, tous les détails seraient enfin réglés pour une vente.

Bitshiabu, du PSG à Leipzig !

Et un jeune espoir du PSG qui pourrait permettre d’empocher un joli chèque. Ces dernières heures, ça s’est enflammé à propos d’un transfert d’El Chadaille Bitshiabu au RB Leipzig. Voilà que tout serait bouclé pour envoyer le défenseur central en Allemagne. Selon les informations de L’Equipe , Bitshiabu va s’en aller dans les prochaines heures pour signer un contrat de 5 ans à Leipzig.

Un transfert total à 20M€

Le PSG va donc perdre un nouveau crack, mais dans le même temps, ce sont 20M€ qui vont rentrer dans les caisses parisiennes. A en croire le quotidien sportif, El Chadaille Bitshiabu va être vendu pour 15M€ et 5M€ de bonus.