Mercato : C’est confirmé, l’OM a bouclé un transfert à 13M€ !

A quelques semaines du tour préliminaire de la Ligue des Champions, l’OM continue son mercato. Après avoir bouclé le transfert de Geoffrey Kondogbia, le club olympien est en passe de s’attacher les services de Renan Lodi. Un accord total a été trouvé avec l’Atlético de Madrid pour un deal à hauteur de 13M€.

L’OM s’est fait discret pendant un petit moment avant de frapper fort. Après avoir bouclé le transfert de Geoffrey Kondogbia, le club olympien travaillait sur le dossier d’un latéral gauche. Foot Mercato affirmait mercredi que Pablo Longoria était tombé d’accord avec un joueur dont le nom n’avait pas encore filtré. Dans la soirée, Renan Lodi est devenu le candidat numéro 1.

Quelques détails étaient encore à régler mais cette fois, le deal est en passe d’aboutir. A en croire les informations de Fabrizio Romano, Renan Lodi devrait s’engager avec l’OM, un accord total a été trouvé avec l’Atlético de Madrid. Malgré la grosse concurrence, le club olympien a raflé la mise.

Renan Lodi to Olympique Marseille, it’s done and here we go! Full agreement in place with Atlético Madrid, documents being signed. 🔵🇧🇷 #OMContract also agreed as Renan Lodi has accepted OM as next destination.Medical being booked, deal sealed. pic.twitter.com/ZiOPpoIyJn