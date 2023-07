Ça chauffe pour le prochain transfert de l’OM

Hugo Chirossel

Après Geoffrey Kondogbia, l’OM semble sur le point d’enregistrer l’arrivée de sa deuxième recrue du mercato estival. En effet, la piste menant à Renan Lodi prend de l’ampleur ces dernières heures. Si certaines informations indiquent que tout serait bouclé dans ce dossier, le club marseillais négocie encore avec l’Atlético de Madrid au sujet de l’indemnité de transfert.

Après les retours de prêts de Nuno Tavares (Arsenal) et Issa Kaboré (Manchester City), ajoutés au départ de Sead Kolasinac, qui s’est engagé avec l’Atalanta, l’OM ne peut pour le moment compter que sur Jonathan Clauss au poste de latéral. Les dirigeants marseillais cherchent donc des renforts dans ce secteur et ont jeté leur dévolu sur Renan Lodi.

EXCLU @le10sport : Rayan Aït-Nouri se rapproche de l’OGC Nice !➡️Prêt avec option d’achat pour le défenseur de Wolverhampton https://t.co/HLnjZhFVPD — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) July 12, 2023

L'OM veut s'attacher les services de Lodi

D’après les informations de la presse espagnole, le latéral gauche âgé de 25 ans a d’ores et déjà donné son accord afin de rejoindre l’OM. Sous contrat jusqu’en juin 2026, Renan Lodi n’entre plus dans les plans de l’Atlético de Madrid et un départ cet été semble inévitable pour l’international brésilien (16 sélections).

Pas encore d'accord entre les deux clubs