Mercato : L’OM accélère, grande annonce pour sa future recrue

Thomas Bourseau

Ca discuterait entre l’OM et l’Atletico de Madrid pour le transfert de Renan Lodi qui pourrait atteindre la barre des 20M€. Le club phocéen l’attendrait pour le début de sa tournée de préparation en Allemagne la semaine prochaine et le joueur patienterait jusqu’au feu vert.

Le mercato estival a officiellement ouvert ses portes le 10 juin dernier. Et à ce jour, seuls Marcelino et Geoffrey Kondogbia sont venus renforcer les rangs de l’OM sur le banc de touche et dans l’entrejeu. Amine Harit a également été définitivement transféré après deux prêts à l’Olympique de Marseille. Et maintenant ?

L’OM voudrait boucler l’arrivée de Lodi avant le début de sa tournée estivale

La Provence annonce dans ses colonnes du jour que les discussions iraient bon train entre l’OM et l’Atletico de Madrid pour le transfert de Renan Lodi. Les positions se seraient rapprochées bien que le dossier n’était pas chaud en fin de semaine dernière. D’après Ruben Uria, les négociations entre les différentes parties se poursuivent en coulisse. Le journaliste de SPORT , affirme d’ailleurs que des échanges auraient eu lieu mercredi soir et l’intention de l’OM serait claire : que le défenseur gauche puisse rejoindre la tournée estivale de préparation de l’Olympique de Marseille en Allemagne lundi prochain.

Lodi attendrait le feu vert pour son transfert à l’OM