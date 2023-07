Fake news sur le mercato, l’OM déballe tout !

Thomas Bourseau

Alexis Sanchez dispose du statut d’agent libre en l’état. D’ailleurs, l’OM n’aurait toujours pas considérablement avancé pour que cette opération puisse atteindre son dénouement. Alors qu’il est question d’un refus de Sanchez de signer l’offre contractuelle de l’OM, un démenti est tombé à Marseille.

Depuis le 1er juillet, Alexis Sanchez est un agent libre. Et ce, bien qu’il ait considérablement apporté à l’OM tout au long de la saison. Et au vu de la récente déclaration de Pablo Longoria, rien ne laisse entendre à l’instant T que Sanchez signera une prolongation de contrat à l’Olympique de Marseille. « Toutes les décisions qu'on prendra, ce sera un consensus. C'est une décision à analyser. On respecte ce qu'Alexis a fait pour nous, et en même temps on doit bien analyser l'effectif. Voir comment tous les profils sont complémentaires pour s'adapter aux besoins du coach ».

L’OM inactif, Sanchez approché par l’Arabie saoudite

Et maintenant ? Près de deux semaines se sont écoulées depuis l’expiration du contrat d’Alexis Sanchez à l’OM et le flou demeure sur son avenir. Le club phocéen ne semble pas se rapprocher d’un accord lorsque le club saoudien d’Al-Fateh lui proposerait un salaire annuel de 10M€ comme Team Football le révélait dernièrement.

L’OM recalé par Sanchez ? Un démenti tombe !