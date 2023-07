Mercato : Les plans du boss de l’OM chamboulés par l’entraîneur ?

Thomas Bourseau

Romain Saïss n’a plus qu’une seule année de contrat au Besiktas. L’OM, qui aurait pourtant eu les faveurs du défenseur marocain, serait largué dans le dossier et notamment à cause de la nomination de Marcelino. Explications.

Après deux grosses semaines de flou concernant l’identité du successeur d’Igor Tudor sur le banc de touche de l’OM, le club phocéen a officialisé la venue de Marcelino le 23 juin dernier. Le président Pablo Longoria a retrouvé une vieille connaissance avec qui il a travaillé à Huelva et à Valence.

Marcelino aurait fait capoter le coup Saïss

Néanmoins, le nouvel entraîneur de l’OM serait la cause de l’échec du président dans la course à la signature de Romain Saïss selon RMC Sport . En effet, l’Olympique de Marseille aurait été en position favorable, et aurait eu les faveurs du défenseur marocain de Besiktas. Mais depuis la nomination de Marcelino, le dossier Saïss ne s’est pas accéléré, au contraire.

Mercato : Le RC Lens va jouer un très mauvais tour à l’OM https://t.co/zlbs7ufRpc pic.twitter.com/HgLE4dEz9t — le10sport (@le10sport) July 12, 2023

Romain Saïss en route pour le LOSC ou le RC Lens ?

À présent, c’est le LOSC et le RC Lens qui se livreraient une rude bataille pour le transfert de Romain Saïss pour qui le Besiktas réclamerait au minimum une indemnité de transfert de 4M€ pour racheter sa dernière année de contrat au club turc. Le ton est donné, l’OM peut s’en mordre les doigts.