Une star du PSG sur le départ, il hallucine

Auteur d’une saison décevante, Marco Verratti pourrait quitter le PSG cet été. Le club de la capitale ne serait plus fermé à cette idée alors que l’Arabie Saoudite aurait tenté sa chance et attendrait toujours une réponse. L’Atlético de Madrid serait également intéressé par l’Italien pour remplacer Koke. Une information qui amuse Daniel Riolo.

«Pour remplacer Koke ? On voit l’activité de Koke sur le terrain ?»

« L’Atlético veut Verratti ? C’est bien ça. Pour remplacer Koke ? On voit l’activité de Koke sur le terrain ? Franchement, ils peuvent y aller là », s’amuse le journaliste de RMC au micro de l’ After Foot avant d’en rajouter une couche, toujours de manière ironique.

«Je pensais que c’était Pep (Guardiola) qui le voulait pour City»