PSG : Une date annoncée pour le transfert de Mbappé

Thibault Morlain

Pour le moment, Kylian Mbappé est toujours et encore officiellement un joueur du PSG. Mais le sera-t-il toujours pour la saison qui arrive ? Telle est la question que tout le monde se pose. L’avenir de l’international français fait l’objet de nombreuses discussions et chacun tente d’avoir des réponses sur le futur de Mbappé. Visiblement, on pourrait bien y voir plus clair dans les prochains jours.

En marge de la présentation de Luis Enrique, Nasser Al-Khelaïfi n’avait pas échappé aux questions sur l’avenir de Kylian Mbappé. Le président du PSG n’avait alors pas hésité à mettre un gros coup de pression à son joueur, expliquant qu’il était inconcevable qu’il parte libre. L’ultimatum avait été lâché : soit Mbappé prolonge, soit il sera poussé vers la sortie. Al-Khelaïfi en avait par la suite rajouté une couche, réclamant une réponse de l’attaquant du PSG sous deux semaines. Le compte à rebours a donc été lancé et voilà que l’échéance se rapproche.

« La dernière semaine de juillet sera importante »

Journaliste pour Ok Diario , Ivan Martin s’est confié sur l’avenir de Kylian Mbappé. Pour Bernabeu Digital , il a alors expliqué que les prochains jours devraient être décisifs avec le joueur du PSG : « La date importante pour l’avenir de Mbappé ? Ça ne va pas être si rapidement comme certains l’ont dit, mais ça n’ira pas jusqu’à la fin du mois d’août. La dernière semaine de juillet sera importante ».

« Madrid estime le prix à 200-250M€ »