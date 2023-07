Mercato : Double peine pour le PSG, l’annonce fracassante !

Thomas Bourseau

Le PSG aurait deux noms dans son viseur pour cet été en attaque : Romelu Lukaku et Dusan Vlahovic. La presse anglaise annonce cependant une éventuelle affaire entre Chelsea et la Juventus qui ne devrait pas faire les affaires du PSG.

Les jours se suivent et se ressemblent pour le PSG sur le marché des transferts. Les feuilletons Neymar et Kylian Mbappé continuent d’animer l’actualité mercato du club de la capitale. Le comité de direction du Paris Saint-Germain aurait toujours à coeur de recruter un attaquant axial. Et selon Sky Deutschland , l’option Harry Kane ne devrait mener à rien en raison de la volonté de l’Anglais : Tottenham ou le Bayern Munich pour cet été.

EXCLU @le10sport : Le PSG a transmis une première offre de transfert pour Bradley Barcola (OL) !Toutes les infos de ce dossier à 11h sur https://t.co/kK6q5fpgnp ! — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) July 13, 2023

En plus de Kane, le PSG lorgne Vlahovic et Lukaku

Pour ce qui est des alternatives du PSG dans ce secteur de jeu, on compte Dusan Vlahovic et Romelu Lukaku notamment. Cependant, en raison des besoins de la Juventus et de Chelsea sur le mercato, le Paris Saint-Germain pourrait bien repartir bredouille. D’après The Daily Mail, Chelsea serait en contact avec Vlahovic pour que le Serbe devienne le nouvel attaquant des Blues .

Un échange Lukaku - Vlahovic entre Chelsea et la Juventus ?