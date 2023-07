Mbappé s’en va, le PSG tient son remplaçant

Arnaud De Kanel

Suite à sa lettre envoyée à la direction du PSG indiquant sa volonté de ne pas prolonger, Kylian Mbappé pourrait bien quitter la capitale cet été. Luis Campos devra donc le remplacer et selon la presse italienne, Victor Osimhen pourrait être l'heureux élu.

Le PSG a démarré fort son mercato en signant Milan Skriniar, Lucas Hernandez, Cher Ndour, Kang-In Lee, Marco Asensio ou encore Manuel Ugarte mais doit faire face à un nouveau caprice de Kylian Mbappé. L'attaquant tricolore ne veut pas prolonger son contrat et il risque de partir libre en 2024. De ce fait, le PSG souhaite le faire partir dès cet été afin de récupérer une indemnité de transfert. Selon les informations en provenance d'Italie, tout porte à croire que son remplaçant sera Victor Osimhen.

Transfert à 200M€, le PSG reçoit un coup de pression https://t.co/OEyIoxsPQO pic.twitter.com/sBT0YMo5iX — le10sport (@le10sport) July 12, 2023

Osimhen pour remplacer Mbappé

Malgré des intérêts prononcés pour Harry Kane et Randal Kolo-Muani, la presse italienne affirme que Victor Osimhen pourrait rejoindre le PSG en cas de départ de Kylian Mbappé. Comme à son habitude lorsqu'il s'agit de vendre ses meilleurs joueurs, Aurelio De Laurentiis, le président du Napoli, réclame un très gros chèque. D'autres écuries européennes sont intéressées mais la seule avec des moyens nécessaires serait bel et bien le PSG. Le président napolitain a même récemment interpellé Nasser Al-Khelaïfi.

«Si Nasser Al-Khelaïfi veut faire une offre autour de 200 millions d'euros…»