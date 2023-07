Mercato - PSG : On connait la première victime de Luis Enrique

Axel Cornic

L’arrivée d’un nouvel entraineur apporte toujours son lot de changements et Luis Enrique ne devrait pas faire exception. L’ancien du FC Barcelone semble déjà avoir apporté sa patte au Paris Saint-Germain et plusieurs médias parlent notamment d’un basculement total autour de Neymar, qui ne serait plus poussé vers la sortie. Mais d’autres pourraient bien connaitre la situation inverse !

Le nouveau cycle du PSG a officiellement débuté avec le départ de Christophe Galtier et l’arrivée de Luis Enrique. En échec avec la sélection, le technicien espagnol souhaite se relancer à Paris et par la même occasion donner un nouvel élan à un club qui a connu une saison extrêmement compliquée, sur les terrains comme en dehors.

Luis Enrique ne veut pas d’Ekitike

Le nouveau coach du PSG aurait commencé par définir l’effectif qu’il souhaite avoir sous ses ordres et il y a certains joueurs qui devraient être invités à aller voir ailleurs. D’après les informations de Sport Mediaset cela serait notamment le cas d’Hugo Ekitike, sur lequel Luis Enrique ne compterait pas du tout.

Il a la cote en Serie A