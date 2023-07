Le PSG remet un coup de pression à Kylian Mbappé

Thibault Morlain

C'est donc ce lundi que Kylian Mbappé reprend le chemin de l'entraînement avec le PSG. Et forcément, on n'a qu'une chose en tête : les questions sur son avenir. Alors que le Français entre dans sa dernière année de contrat, il est possible qu'il soit transféré cet été. L'ultimatum a été lâché par le PSG et voilà qu'il pourrait être répété dans les prochaines heures à Mbappé.

Après avoir bénéficié de quelques jours de vacances en plus, Kylian Mbappé va découvrir le nouveau centre d'entraînement du PSG. La rentrée, c'est maintenant pour le joueur de Luis Enrique. Mbappé va ainsi entamer sa préparation pour cette saison. Mais va-t-il pour autant la disputer avec le club de la capitale ? Telle est donc la question concernant le natif de Bondy. Ne voulant pas prolonger jusqu'en 2025, Kylian Mbappé pourrait prochainement se retrouver sur le marché des transferts avec la porte ouverte à un possible départ.

Prolonger ou partir ? Telle est la question pour Mbappé

Lors de la présentation de Luis Enrique, Nasser Al-Khelaïfi avait été très clair : soit Mbappé prolonge au PSG, soit il est vendu cet été. Et pas question pour le club de la capitale de changer de position concernant ce feuilleton. Selon les informations communiquées par SportsZone , le PSG doit rencontrer Kylian Mbappé ce mardi et visiblement, le PSG aurait déjà fait savoir que la teneur des échanges sera la même : il doit prolonger ou partir.

Le PSG attend la réponse

Quid maintenant de la décision de Kylian Mbappé ? Le joueur du PSG a répété qu'il n'avait pas l'intention de prolonger. L'offre est pourtant sur la table. Comme le précise le média français, cela fait maintenant deux semaines que le PSG aurait fait son offre à son numéro 7. A Mbappé de choisir ou non de signer ce nouveau bail. Si tel n'était pas le cas, le club de la capitale n'hésitera alors pas à mettre ses menaces à exécution et poussera l'international français, espérant que ce dernier pense au PSG et accepte de partir.