PSG : Mbappé lâche une réponse terrible à 500M€

Le PSG a été très clair : Kylian Mbappé ne peut pas partir libre. Alors que la porte pourrait s’ouvrir pour un départ cet été, le club de la capitale espère encore et toujours convaincre le Français de prolonger. Et pour cela, le PSG serait prêt à tout et même à remettre encore beaucoup d’argent sur la table. De quoi faire la différence auprès de Mbappé ?

Le bras de fer est en cours entre Kylian Mbappé et le PSG. Tandis que le Français ne veut pas prolonger, tablant sur un départ libre en 2024, le club de la capitale ne l’entend pas de cette oreille. A Paris, on veut à tout prix éviter qu’il s’en aille gratuitement. L’une des solutions serait alors de convaincre Mbappé de prolonger et à en croire la presse espagnole, le PSG s’activerait en ce sens…

En privé, il annonce déjà son départ du PSG https://t.co/o59jeyrPmc pic.twitter.com/4AaaOQwGhu — le10sport (@le10sport) July 16, 2023

La folie du PSG pour Mbappé

A en croire les informations de Defensa Central , le PSG aurait fait une offre stratosphérique à Kylian Mbappé pour le faire prolonger. Le club de la capitale aurait à nouveau sorti le chéquier pour son joyau. A quelle hauteur ? Le média ibérique évoque un nouveau contrat de 3 ans avec à la clé 500M€.

Réponse négative

De quoi détourner Kylian Mbappé de son idée de partir libre en 2024 et du Real Madrid ? Visiblement pas. En effet, malgré tout cet argent mis sur la table par le PSG, cela n’aurait pas fait flancher le Français. Mbappé aurait alors refusé cette proposition à 500M€ du PSG.