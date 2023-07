PSG : Une surprise à prévoir pour le transfert de cet attaquant ?

Jean de Teyssière

Le PSG continue de faire son marché dans les grands clubs européens. Après avoir réussi à boucler la venue de six recrues, le club parisien, entraîné désormais par Luis Enrique, pourrait faire venir João Félix. Mais l'absence d'offensive parisienne d'autres clubs européens pourrait créer un statu quo et João Félix pourrait finalement se mettre d'accord avec son club de l'Atlético de Madrid pour y rester cette saison.

Le mercato parisien se poursuit et est maintenant visé un attaquant pouvant épauler du mieux possible Kylian Mbappé. Si on ne sait pas encore si le crack de Bondy restera au club cette saison, le PSG souhaite dans tous les cas anticiper le mieux possible même si le temps est compté.

Luis Enrique veut João Félix

Début juillet, le journaliste italien Rudy Galetti affirmait que Luis Enrique souhaitait faire de João Félix un joueur du PSG. Mais selon AS , le PSG temporiserait sur le dossier et ne serait pas si pressé que ça de le faire venir. Mais le temps presse.

João Félix parti pour rester ?