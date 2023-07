Une décision radicale est annoncée avec la recrue surprise du PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG tient sa septième recrue estivale. Après Milan Skriniar, Marco Asensio, Manuel Ugarte, Kang-In Lee, Lucas Hernandez et Cher Ndour, le club parisien va officialiser le retour de Xavi Simons. Le PSV Eindhoven n'a rien pu faire pour conserver sa pépite, qui ne devrait plus mettre les pieds au sein de la formation néerlandaise.

Annonce surprise ce dimanche. Le PSV Eindhoven a publié un communiqué pour annoncer le départ de Xavi Simons au PSG : « Xavi Simons quitte immédiatement le camp d'entraînement pour boucler son transfert avec le Paris Saint Germain. L'attaquant de 20 ans est arrivé au PSV l'année dernière et est devenu un joueur important dans l'équipe de Ruud van Nistelrooij » . Malgré son départ en juillet 2022, le club parisien souhaitait garder la main mise sur la pépite néerlandaise et avait décidé d'insérer une clause de rachat fixée à 6M€.

Une star se fait recaler par le PSG ! https://t.co/7xqniPXMqK pic.twitter.com/4reCnbTfOs — le10sport (@le10sport) July 16, 2023

Xavi Simons retourne au PSG

Une clause levée ce dimanche par le PSG. Dans ce dossier, Xavi Simons avait le dernier mot et a décidé de reprendre le fil de son histoire avec la formation parisienne. Selon les informations de L'Equipe, le milieu de terrain de 20 ans va se rendre à Paris ce dimanche afin de passer sa visite médicale et signer un contrat de quatre ans. Toutefois, le quotidien sportif précise qu'un prêt n'est pas exclu, notamment si Kylian Mbappé et Neymar venaient à rester. Sa prochaine destination aurait été identifiée en interne.

Le PSV Eindhoven ne veut plus entendre parler de lui